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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 24 серия смотреть онлайн от 19.10.2023

Сериал Черговий лікар 24 серия от 19.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 24 серия уже на сайте СТБ
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Черговий лікар 24 серия смотреть онлайн от 19.10.2023
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Черговий лікар Серия 24 Черговий лікар 24 серия смотреть онлайн от 19.10.2023
Серия 24 | 19.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 24 серия от 19.10.2023. Рудюк доведет пациентку до истерики. За что женщина выгонит медбрата из палаты? Между врачом Соболь и Зоей возникла стычка, из-за чего Ольга Викторовна назвала коллегу черствой и бездушной. Из-за чего поссорились медсестра с врачом? Напряженная 24 серия сериала СТБ Черговий лікар даст ответы.

Пациентка с сильным страхом потерять жизнь в очередной раз попадает на больничную койку. Каждую неделю ее госпитализирует по вызову скорая помощь, однако врачи не обнаруживают никаких заболеваний. Узнайте в сериале Черговий лікар 1 сезон, что стало причиной желания женщины находиться в больнице. Какое стрессовое жизненное событие стало движущей силой в постоянном ожидании смерти?

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