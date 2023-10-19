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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 23 серия смотреть онлайн от 19.10.2023

Сериал Черговий лікар 23 серия от 19.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 23 серия уже на сайте СТБ
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Черговий лікар 23 серия смотреть онлайн от 19.10.2023
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Черговий лікар 22 серия смотреть онлайн от 18.10.2023

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Черговий лікар Серия 23 Черговий лікар 23 серия смотреть онлайн от 19.10.2023
Серия 23 | 19.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 23 серия от 19.10.2023 и узнайте, с какой опасной детской забавой столкнулись медики больницы скорой помощи.

В медучреждение доставят парня в тяжелом состоянии после попытки покончить с собой. Однако не все так однозначно, как будет казаться на первый взгляд. Одноклассники впоследствии признаются, что стало поводом лезть парню в петлю, потому что и сами проходили через этот «ритуал». Узнайте больше в медицинской драме Черговий лікар 1 сезон о рискованной для жизни игре, которая едва не отправила на тот свет ребенка.

Врачи станут свидетелями романтической драмы, в которой молодой человек после аварии так отчаялся, что закрылся от всего мира. Даже девушку, которую он любит всем сердцем, не подпускал к себе, чтобы не травмировать ее. Чем завершится эта трогательная история, покажет сериал СТБ Черговий лікар 1 сезон 23 серия.

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