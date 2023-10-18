Черговий лікар 22 серия смотреть онлайн от 18.10.2023

Серія 22 | 18.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 22 серия от 18.10.2023!

Муж-психопат отказывался везти в больницу свою беременную жену и настолько потерял рассудок, что запер ее дома. Но той удалось сбежать и попросить о помощи первого встречного. Так она оказалась в больнице. Здесь врачи в сериале Черговий лікар 1 сезон 22 серия шокируют девушку новостью, что на самом деле женщина не беременна и находится в опасности. Не пропустите один из самых сложных случаев в истории больницы скорой помощи, где на первый взгляд беременная оказалась тяжело больной и стала заложницей своей свекрови и мужа-преступника.

Мальчик с судорогами и признаками интоксикации попадает в больницу. Впоследствии станет ясно, что причиной стало пищевое отравление. Пока врачи будут бороться за жизнь парня, бабушка будет жаловаться на действия врача Соболь за то, что та дала ее внуку медицинский препарат. Сама бабушка лечит внука травами и категорически против медикаментов. Пока родные мальчика будут выяснять отношения, медики будут искать причины ухудшения состояния парня. К чему приведет лечение – покажет Черговий лікар 1 сезон 22 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 21 серия от 18.10.2023