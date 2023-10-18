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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 22 серия смотреть онлайн от 18.10.2023

Сериал Черговий лікар 22 серия от 18.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 22 серия уже на сайте СТБ
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Черговий лікар 22 серия смотреть онлайн от 18.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 21 серия смотреть онлайн от 18.10.2023

 Черговий лікар 22 серия смотреть онлайн от 18.10.2023
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Серія 22 | 18.10.2023 | Сезон 1

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Муж-психопат отказывался везти в больницу свою беременную жену и настолько потерял рассудок, что запер ее дома. Но той удалось сбежать и попросить о помощи первого встречного. Так она оказалась в больнице. Здесь врачи в сериале Черговий лікар 1 сезон 22 серия шокируют девушку новостью, что на самом деле женщина не беременна и находится в опасности. Не пропустите один из самых сложных случаев в истории больницы скорой помощи, где на первый взгляд беременная оказалась тяжело больной и стала заложницей своей свекрови и мужа-преступника.

Мальчик с судорогами и признаками интоксикации попадает в больницу. Впоследствии станет ясно, что причиной стало пищевое отравление. Пока врачи будут бороться за жизнь парня, бабушка будет жаловаться на действия врача Соболь за то, что та дала ее внуку медицинский препарат. Сама бабушка лечит внука травами и категорически против медикаментов. Пока родные мальчика будут выяснять отношения, медики будут искать причины ухудшения состояния парня. К чему приведет лечение – покажет Черговий лікар 1 сезон 22 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 21 серия от 18.10.2023

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