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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 21 серия смотреть онлайн от 18.10.2023

Сериал Черговий лікар 21 серия от 18.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 21 серия уже на сайте СТБ
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Черговий лікар 21 серия смотреть онлайн от 18.10.2023
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Черговий лікар Серія 21 Черговий лікар 21 серия смотреть онлайн от 18.10.2023
Серія 21 | 18.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 21 серия от 18.10.2023

Врач Мазур встретит в стенах больницы ту, которая оставила на его сердце шрамы. Ирония судьбы в сериале Черговий лікар в том, что спасать жизнь Андрею Романовичу придется тому, кого он ненавидел больше всего. Смотрите невероятную историю жизни любимого героя в сериале Черговий лікар 1 сезон 21 серия.

В соседней палате лежит парень, которого нашли избитым на территории гаражного кооператива. Когда молодой пациент придет в себя, он не будет помнить ни своего имени, ни места жительства. Хотя врачи не будут верить в амнезию парня. Что станет причиной недоверия Гурского к своему пациенту? Узнайте, как лаборанту Хоменко удастся найти родителей мальчика. Когда родные окажутся в больнице, парень впадет в коматозное состояние. Из-за чего ухудшится его здоровье и спасут ли молодую жизнь медики больницы скорой помощи? Покажет Черговий лікар 1 сезон 21 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 20 серия от 17.10.2023

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