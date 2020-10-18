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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 21 серія дивитись онлайн від 18.10.2023

Серіал Черговий лікар 21 серія від 18.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 21 серія вже на сайті СТБ
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Серія 21 | 18.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 21 серія від 18.10.2023

Лікар Мазур зустріне в стінах лікарні ту, яка залишила на його серці шрами. Іронія долі в серіалі Черговий лікар у тому, що рятувати життя Андрію Романовичу доведеться тому, кого він ненавидів найбільше. Дивіться неймовірну історію життя улюбленого героя в серіалі Черговий лікар 1 сезон 21 серія.

У сусідній палаті лежить хлопець, якого знайшли побитим на території гаражного кооперативу. Коли молодий пацієнт прийде до тями, він не пам’ятатиме ані свого імені, ані місця проживання. Хоча лікарі не віритимуть в амнезію хлопця. Що стане причиною недовіри Гурського до свого пацієнта? Дізнайтеся, як лаборанту Хоменку вдасться знайти батьків хлопчика. Коли рідні опиняться в лікарні, хлопець впаде в коматозний стан. Через що погіршиться його здоров’я та чи врятують молоде життя медики лікарні швидкої допомоги? Покаже Черговий лікар 1 сезон 21 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 20 серія від 17.10.2023

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