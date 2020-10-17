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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 20 серія дивитись онлайн від 17.10.2023

Серіал Черговий лікар 20 серія від 17.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 20 серія вже на сайті СТБ
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Серія 20 | 17.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 20 серія від 17.10.2023, як у лікарні зберуться поціновувачі рок-н-ролу!

Один за одним надходитимуть учасники конкурсу шоу Елвіса Преслі. Проте один пацієнт відрізняється від інших за своїми симптомами та його поведінка здається дивною. Медсестра Зоя та лікарка Соболь прослідкують за одним з Елвісів та дуже здивуються, коли побачать, куди він їх доведе. Коли зірку шоу-бізнесу та за суміцтвом співробітника лікарні швидкої допомоги викриють у брехні, до нього виникне найголовніше запитання: невже це він отруїв своїх конкурентів? Відповідь дізнайтеся в серіалі Черговий лікар 1 сезон 20 серія.

Що за синдром Гурського-Мазура в якості діагнозу поставить лікарка Соболь винуватцю отруєння всіх учасників конкурсу? Чи переможе справедливість? Не пропустіть фінал серіалу Черговий лікар 1 сезон 20 серія, де сам головний лікар Ковальчук дасть вокальний майстер-клас.

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 19 серія від 17.10.2023

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