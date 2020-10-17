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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 19 серія дивитись онлайн від 17.10.2023

Серіал Черговий лікар 19 серія від 17.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 19 серія вже на сайті СТБ
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Серія 19 | 17.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 19 серія від 17.10.2023 та побачте, як випадкова дія мало не призвела до трагедії в родині.

У лікарню потрапив чоловік у комі. Поки лікарі боротимуться за його життя, його дружина розповість приголомшливу новину, яка напряму вплинула на погіршення стану її коханого. Що стало причиною того, що чоловік не прокинувся зранку, покаже Черговий лікар 1 сезон 19 серія на Телепорталі.

Підготовка до весілля раптово перервалася через критичний стан нареченого. Футболіст потрапив у лікарню із запаленням на плечі. Лікар Мазур розвідає в його дівчини, що напередодні гри хлопець таємно приймав якісь ліки. Що це був за препарат? Як він вплинув на його здоров’я? Лікарі будуть розбиратися в цих питаннях у медичній драмі Черговий лікар 1 сезон 19 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 18 серія від 16.10.2023

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