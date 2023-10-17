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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 19 серия смотреть онлайн от 17.10.2023

Сериал Черговий лікар 19 серия от 17.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 19 серия уже на сайте СТБ
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Серия 19 | 17.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 19 серия от 17.10.2023 и увидите, как случайное действие чуть не привело к трагедии в семье.

В больницу попал мужчина в коме. Пока врачи будут бороться за его жизнь, его жена расскажет шокирующую новость, которая напрямую повлияла на ухудшение состояния ее любимого. Что стало причиной того, что мужчина не проснулся с утра, покажет Черговий лікар 1 сезон 19 серия на Телепортале.

Подготовка к свадьбе внезапно прервалась из-за критического состояния жениха. Футболист попал в больницу с воспалением на плече. Врач Мазур разведает у его девушки, что накануне игры парень тайно принял какое-то лекарство. Что это был за препарат? Как он повлиял на его здоровье? Врачи будут разбираться в этих вопросах в медицинской драме Черговий лікар 1 сезон 19 серия.

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