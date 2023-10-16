Черговий лікар 18 серия смотреть онлайн от 16.10.2023

Серія 18 | 16.10.2023 | Сезон 1

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В больницу попадает целительница, которая со своими сверхспособностями не только желает помочь юной пациентке с неизвестным диагнозом, но и пророчит врачам. Зое сообщит весть о детях, а у Хоменко она увидит плохие показатели крови, что напугает парня не на шутку. Что покажет его самообследование? Узнаете в сериале СТБ Черговий лікар 1 сезон 18 серия.

Мать девочки также в слабом состоянии без сознания привезла карета скорой помощи в больницу. Неожиданно в медицинском учреждении она встретится со своим мужем. Как целая семья оказалась в одном месте с похожими симптомами? Медики в сериале Черговий лікар 1 сезон 18 серия от 16.10.2023 доберутся до истины.

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