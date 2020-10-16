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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 18 серія дивитись онлайн від 16.10.2023

Серіал Черговий лікар 18 серія від 16.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 18 серія вже на сайті СТБ
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Серія 18 | 16.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 18 серія від 16.10.2023!

У лікарню потрапляє цілителька, яка зі своїми надздібностями не тільки бажає допомогти юній пацієнткі з невідомим діагнозом, а й пророчить лікарям. Зої повідомить вістку щодо дітей, а в Хоменка вона побачить погані показники крові, що налякає хлопця не на жарт. Що покаже його самообстеження? Дізнаєтеся в серіалі СТБ Черговий лікар 1 сезон 18 серія.

Мати дівчинки також у слабкому стані без тями привезла карета швидкої допомоги в лікарню. Несподівано в медичному закладі вона зустрінеться зі своїм чоловіком. Як ціла родина опинилася в одному місці зі схожими симптомами? Медики в серіалі Черговий лікар 1 сезон 18 серія від 16.10.2023 дістануться до істини.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 17 серія від 16.10.2023

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