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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 17 серія дивитись онлайн від 16.10.2023

Серіал Черговий лікар 17 серія від 16.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 17 серія вже на сайті СТБ
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Серія 17 | 16.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 17 серія від 16.10.2023!

Уперше в лікарні швидкої допомоги вводиться карантин через невідому хворобу, симптоми якої спочатку виявилися в пацієнта, а згодом у лікарів, які контактували з хворим. Дивіться, як напружуватиметься обстановка в лікарні, про яку дізнаються навіть у міністерстві! Дізнайтеся, чим закінчиться історія в серіалі Черговий лікар 1 сезон 17 серія.

Не менш гостросюжетною стане історія про хлопця, який потрапив з отруєнням на виробництві. Неоднозначна гіперопіка керівника насторожує, а також його розмови з дружиною хворого. Про що наполягає мовчати чоловік? Невже пацієнт займався якоюсь небезпечною роботою? Лікар Мазур розвідає правду та допоможе не тільки врятувати життя своєму пацієнту, а й викриє недобросовісного роботодавця. Дивіться, чим закінчиться історія в серіалі Черговий лікар 1 сезон.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 16 серія від 12.10.2023

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