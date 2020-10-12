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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 16 серія дивитись онлайн від 12.10.2023

Серіал Черговий лікар 16 серія від 12.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 16 серія вже на сайті СТБ
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Серія 16 | 12.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 16 серія від 12.10.2023!

Літній чоловік уже втретє опиняється в лікарні в передінфарктному стані. Результати аналізів дивують лікарів, адже вони вважають організм чоловіка міцним. Що тоді стає причиною його постійного занепаду? Поки лікарі борються за життя пацієнта, донька чоловіка обвинувачує дружину в отруєнні її батька. Випадково в її сумці знайдуть ємність із невідомою рідиною, що тільки ще більше розпалить конфлікт між донькою та дружиною. Невже близька людина хворого причетна до його важкого стану? Медики в серіалі Черговий лікар 1 сезон 16 серія проведуть своє внутрішнє розслідування та дізнаються правду.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 15 серія від 12.10.2023

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