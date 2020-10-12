Черговий лікар 15 серія дивитись онлайн від 12.10.2023

Серія 15 | 12.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 15 серія від 12.10.2023!

Дівчинка потрапить у лікарню без свідомості, лікарі боротимуться за її здоров’я. Стан погіршується щогодинно: юна пацієнтка втрачає зір. Що стало причиною її хвороби? Лікарі помітять одну деталь: дівчинка дуже оберігає свій рюкзак. Що вона там ховає? Чи пов’язано це з її поганим станом? Що малеча приховувала не тільки від медперсоналу, а й від рідної мами? Дивіться неймовірну розв’язку історії в серіалі Черговий лікар 1 сезон 15 серія.

Спортсмени часом необачні у своєму бажанні швидко наростити м’язи. Пацієнт Київської лікарні швидкої допомоги потрапив у небезпечну ситуацію. Дивіться, як лікарі боротимуться за його життя в серіалі Черговий лікар 1 сезон.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 14 серія від 11.10.2023