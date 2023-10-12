Черговий лікар 15 серия смотреть онлайн от 12.10.2023

Серия 15 | 12.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 15 серия от 12.10.2023!

Девочка попадет в больницу без сознания, врачи будут бороться за ее здоровье. Состояние ухудшается ежечасно: юная пациентка теряет зрение. Что стало причиной ее болезни? Врачи заметят одну деталь: девочка очень оберегает свой рюкзак. Что она там прячет? Связано ли это с ее плохим состоянием? Что малышка скрывала не только от медперсонала, но и от родной мамы? Смотрите невероятную развязку истории в сериале Черговий лікар 1 сезон 15 серия.

Спортсмены порой опрометчивы в своем желании быстро нарастить мышцы. Пациент Киевской больницы скорой помощи попал в опасную ситуацию. Смотрите, как врачи будут бороться за его жизнь в сериале Черговий лікар 1 сезон.

Смотреть онлайн: Все сериалы СТБ

Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 14 серия от 11.10.2023