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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 15 серия смотреть онлайн от 12.10.2023

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Черговий лікар 15 серия смотреть онлайн от 12.10.2023
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 Черговий лікар 15 серия смотреть онлайн от 12.10.2023
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 Черговий лікар 15 серия смотреть онлайн от 12.10.2023
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Черговий лікар Серия 15 Черговий лікар 15 серия смотреть онлайн от 12.10.2023
Серия 15 | 12.10.2023 | Сезон 1

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Девочка попадет в больницу без сознания, врачи будут бороться за ее здоровье. Состояние ухудшается ежечасно: юная пациентка теряет зрение. Что стало причиной ее болезни? Врачи заметят одну деталь: девочка очень оберегает свой рюкзак. Что она там прячет? Связано ли это с ее плохим состоянием? Что малышка скрывала не только от медперсонала, но и от родной мамы? Смотрите невероятную развязку истории в сериале Черговий лікар 1 сезон 15 серия.

Спортсмены порой опрометчивы в своем желании быстро нарастить мышцы. Пациент Киевской больницы скорой помощи попал в опасную ситуацию. Смотрите, как врачи будут бороться за его жизнь в сериале Черговий лікар 1 сезон.

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