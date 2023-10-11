Черговий лікар 14 серия смотреть онлайн от 11.10.2023

Серия 14 | 11.10.2023 | Сезон 1

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Стюардессу снимут с рейса с болями в спине и отправят в больницу. Во время ее лечения откроется невероятная правда. Какой новостью удивят врачи девушку? Как она отреагирует на это известие? У девушки сложные отношения с мужчиной, в которых подливает масла в огонь третье лицо, близкий человек из их окружения. В чем признается мужчина? Продолжается ли история их семьи? Станьте свидетелями семейной драмы в медицинском сериале СТБ Черговий лікар 1 сезон.

Пока пациенты устроили настоящую санта-барбару в своей жизни, врачи тоже строят личное счастье. Работа – не помеха романтическим отношениям! Кто-то из врачей пригласит на свидание свою коллегу? А кто-то даже позовет покататься на лыжах! Наблюдайте за жизнью любимых героев в сериале Черговий лікар 1 сезон 14 серия от 11.10.2023.

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