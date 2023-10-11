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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 13 серия смотреть онлайн от 11.10.2023

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Серия 13 | 11.10.2023 | Сезон 1

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Юная девушка попадает в больницу с симптомами аппендицита. Однако ее тетя считает, что племянница симулирует, чтобы избавиться от наказания за кражу ее кольца. Врачи также не находят никаких подтверждений этого диагноза в анализах девочки. Неужели она действительно врет? Хоменко удивит доктора Мазура одной деталью в анализе крови: там он обнаружил следы одного препарата. К делу подключится следователь. Узнайте кто из врачей будет препятствовать следствию. Почему девушка так боится делать рентген? И что в конце концов врачи обнаружат на снимке? Вы будете удивлены развязкой истории в сериале Черговий лікар 1 сезон 13 серия от 11.10.2023!

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