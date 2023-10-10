Черговий лікар 12 серия смотреть онлайн от 10.10.2023

Серія 12 | 10.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 12 серия от 10.10.2023! Узнайте, что станет последней каплей перед нервным срывом Надежды Григорьевны? Что так разозлит врача Павленко, что она пойдет к главному врачу с заявлением об увольнении? Ольга Викторовна столкнется с неуважительным отношением пациента к себе, что очень возмутит ее. Смотрите, как будет накаляться обстановка в больнице скорой помощи в сериале СТБ Черговий лікар 1 сезон.

Медицинский персонал станет свидетелем семейной драмы, в которой девушка решилась на страшный поступок – покончить с собой. Врачи будут бороться за ее жизнь и узнают, что стало причиной того, что юная девушка пошла на такой роковой шаг. Узнайте, чем завершится эта история в медицинской драме Черговий лікар 1 сезон 12 серия от 10.10.2023.

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