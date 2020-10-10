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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 12 серія дивитись онлайн від 10.10.2023

Серіал Черговий лікар 12 серія від 10.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 12 серія вже на сайті СТБ
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Серія 12 | 10.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 12 серія від 10.10.2023! Дізнайтеся, що стане останньою краплею перед нервовим зривом Надії Григорівни? Що так розлютить лікарку Павленко, що вона піде до головного лікаря із заявою про звільнення? Ольга Вікторівна стикнеться з неповажливим ставленням пацієнта до себе, що дуже обурить її. Дивіться, як буде розпалюватися обстановка в лікарні швидкої допомоги в серіалі СТБ Черговий лікар 1 сезон.

Медичний персонал стане свідкоми сімейної драми, в якій дівчина наважилася на страшний вчинок – вкоротити собі віку. Лікарі боротимуться за її життя і дізнаються, що стало причиною того, що юна дівчина пішла на такий фатальний крок. Дізнайтеся, чим завершиться ця історія в медичній драмі Черговий лікар 1 сезон 12 серія від 10.10.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 11 серія від 10.10.2023

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