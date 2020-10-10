Черговий лікар 11 серія дивитись онлайн від 10.10.2023

Серія 11 | 10.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 11 серія від 10.10.2023!

Уперше в Київській лікарні швидкої допомоги пацієнтку з особливим ентузіазмом візьмуться лікувати відразу три лікаря. Що стане причиною такого великого бажання? Хто підійме справжній скандал у лікарні? Чому головний лікар Іван Петрович візьметься сам вести цю лікарняну справу? Не пропустіть гостросюжетний епізод у серіалі Черговий лікар 1 сезон 11 серія

Лікарі також стануть свідками неймовірної драми, яка розгорнеться під час лікування маленького пацієнта. Юний спортсмен професіонально займається бігом, проте одного разу тренування пройшло для нього майже фатально. У Костика в крові лікарі знайдуть допінг. Хто причетний до цього злодіяння, яке може вартувати хлопцю життя? Серіал Черговий лікар 1 сезон 11 серія від 10.10.2023 покаже вражаючу правду.

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