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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 10 серія дивитись онлайн від 09.10.2023

Серіал Черговий лікар 10 серія від 09.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 10 серія вже на сайті СТБ
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Серія 10 | 09.10.2023 | Сезон 1

Не пропустіть серіал Черговий лікар 1 сезон 10 серія від 09.10.2023 – дивіться онлайн на сайті СТБ!

У розпал весілля стає погано обом мамам наречених. Їх терміново відправляють до Київської лікарні швидкої допомоги. А по приїзду виявиться, що медичний заклад битком набитий хворими із симптомами отруєння. Дивіться, як лікарі боротимуться з масовим недугом, у серіалі Черговий лікар 10 серія.

Гіпотеза лаборанта Хоменка припускає – можливо причиною стала холера, бо в аналізах усіх хворих був знайдений вірус. Невже всі пацієнти заразилися в одному місці? Хто дасть інтерв’ю про жахи, що кояться в лікарні? Чи зможе головний лікар Ковалюк урятувати репутацію своєї лікарні? Не пропустіть гостросюжетний серіал Черговий лікар 10 серія від 09.10.2023 – дивіться онлайн на сайті СТБ!

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 9 серія від 09.10.2023

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