Черговий лікар 10 серия смотреть онлайн от 09.10.2023

Серия 10 | 09.10.2023 | Сезон 1

Не пропустите сериал Черговий лікар 1 сезон 10 серия от 09.10.2023 – смотрите онлайн на сайте СТБ!

В разгар свадьбы становится плохо обеим мамам молодоженов. Их срочно отправляют в Киевскую больницу скорой помощи. А по приезду окажется, что медицинское учреждение битком набито больными с симптомами отравления. Смотрите, как врачи будут бороться с массовым недугом в сериале Черговий лікар 10 серия.

Гипотеза лаборанта Хоменко допускает – возможно причиной стала холера, ведь в анализах всех больных был найден вирус. Неужели все пациенты заразились в одном месте? Кто даст интервью об ужасах, что творятся в больнице? Сможет ли главный врач Ковалюк спасти репутацию своей больницы? Не пропустите остросюжетный сериал Черговий лікар 10 серия от 09.10.2023 – смотрите онлайн на сайте СТБ!

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