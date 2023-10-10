Черговий лікар 11 серия смотреть онлайн от 10.10.2023

Серія 11 | 10.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 11 серия от 10.10.2023!

Впервые в Киевской больнице скорой помощи пациентку с особым энтузиазмом возьмутся лечить сразу три врача. Что станет причиной такого большого желания? Кто поднимет настоящий скандал в больнице? Почему главный врач Иван Петрович возьмется сам вести это больничное дело? Не пропустите остросюжетный эпизод в сериале Черговий лікар 1 сезон 11 серия

Врачи также станут свидетелями невероятной драмы, которая развернется во время лечения маленького пациента. Юный спортсмен профессионально занимается бегом, но однажды тренировка прошла для него почти фатально. У Костика в крови врачи найдут допинг. Кто причастен к этому злодеянию, которое может стоить парню жизни? Сериал Черговий лікар 1 сезон 11 серия от 10.10.2023 покажет поразительную правду.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 10 серия от 09.10.2023