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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 11 серия смотреть онлайн от 10.10.2023

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Впервые в Киевской больнице скорой помощи пациентку с особым энтузиазмом возьмутся лечить сразу три врача. Что станет причиной такого большого желания? Кто поднимет настоящий скандал в больнице? Почему главный врач Иван Петрович возьмется сам вести это больничное дело? Не пропустите остросюжетный эпизод в сериале Черговий лікар 1 сезон 11 серия

Врачи также станут свидетелями невероятной драмы, которая развернется во время лечения маленького пациента. Юный спортсмен профессионально занимается бегом, но однажды тренировка прошла для него почти фатально. У Костика в крови врачи найдут допинг. Кто причастен к этому злодеянию, которое может стоить парню жизни? Сериал Черговий лікар 1 сезон 11 серия от 10.10.2023 покажет поразительную правду.

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