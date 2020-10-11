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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 13 серія дивитись онлайн від 11.10.2023

Серіал Черговий лікар 13 серія від 11.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 13 серія вже на сайті СТБ
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Серія 13 | 11.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 13 серія від 11.10.2023!

Вагітна жінка звертається до лікарні зі скаргами на біль у животі. Їй ставлять діагноз, проте також стає відомо, що насправді дівчина не має дитини. Але тест на вагітність показує позитивний результат. Як це можливо та що із цим пов’язано? Серіал Черговий лікар 1 сезон 13 серія покаже сімейну драму, в якій свекруха вважає невістку підступною, бо та набрехала про вагітність задля своєї вигоди. Але дівчина заявляє, що мати її чоловіка Артема завжди ставилася з неприязню до всіх його дівчат. Чим закінчиться ця історія? Чи примиряться свекруха з невісткою? Покаже Черговий лікар 1 сезон 13 серія.

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