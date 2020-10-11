Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Сериалы
Сериалы
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Юрик
Юрик
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
Всі проєкти
ru
Черговий лікар

Video: Черговий лікар 14 серія дивитись онлайн від 11.10.2023

Серіал Черговий лікар 14 серія від 11.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 14 серія вже на сайті СТБ
Дивіться також
Черговий лікар 14 серія дивитись онлайн від 11.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 13 серія дивитись онлайн від 11.10.2023

 Черговий лікар 14 серія дивитись онлайн від 11.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 12 серія дивитись онлайн від 10.10.2023

 Черговий лікар 14 серія дивитись онлайн від 11.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 11 серія дивитись онлайн від 10.10.2023

 Черговий лікар 14 серія дивитись онлайн від 11.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 10 серія дивитись онлайн від 09.10.2023
Черговий лікар Серія 14 Черговий лікар 14 серія дивитись онлайн від 11.10.2023
Серія 14 | 11.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 14 серія від 11.10.2023!

Стюардесу знімуть із рейсу з болями в спині та відправлять у лікарню. Під час її лікування відкриється неймовірна правда. Якою новиною здивують лікарі дівчину? Як вона відреагує на цю звістку? Дівчина має складні стосунки із чоловіком, в яких підливає олії до вогоню третя особа, близька людина з їх оточення. У чому зізнається чоловік? Чи продовжується історія їх родини? Станьте свідками сімейної драми в медичному серіалі СТБ Черговий лікар 1 сезон.

Поки пацієнти влаштували справжню санта-барбару у своєму житті, лікарі теж будують своє особисте щастя. Робота – не завада романтичним стосункам! Хтось з лікарів запросить на побачення свою колегу? А дехто навіть покличе покататися на лижах! Спостерігайте за життям улюблених героїв у серіалі Черговий лікар 1 сезон 14 серія від 11.10.2023.

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 13 серія від 11.10.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати