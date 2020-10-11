Черговий лікар 14 серія дивитись онлайн від 11.10.2023

Серія 14 | 11.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 14 серія від 11.10.2023!

Стюардесу знімуть із рейсу з болями в спині та відправлять у лікарню. Під час її лікування відкриється неймовірна правда. Якою новиною здивують лікарі дівчину? Як вона відреагує на цю звістку? Дівчина має складні стосунки із чоловіком, в яких підливає олії до вогоню третя особа, близька людина з їх оточення. У чому зізнається чоловік? Чи продовжується історія їх родини? Станьте свідками сімейної драми в медичному серіалі СТБ Черговий лікар 1 сезон.

Поки пацієнти влаштували справжню санта-барбару у своєму житті, лікарі теж будують своє особисте щастя. Робота – не завада романтичним стосункам! Хтось з лікарів запросить на побачення свою колегу? А дехто навіть покличе покататися на лижах! Спостерігайте за життям улюблених героїв у серіалі Черговий лікар 1 сезон 14 серія від 11.10.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 13 серія від 11.10.2023