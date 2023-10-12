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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 16 серия смотреть онлайн от 12.10.2023

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Черговий лікар Серия 16 Черговий лікар 16 серия смотреть онлайн от 12.10.2023
Серия 16 | 12.10.2023 | Сезон 1

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Пожилой мужчина уже в третий раз оказывается в больнице в предынфарктном состоянии. Результаты анализов удивляют врачей, ведь они считают организм мужчины крепким. Что тогда становится причиной его постоянного упадка? Пока врачи борются за жизнь пациента, дочь мужчины обвиняет жену в отравлении ее отца. Случайно в ее сумке найдут емкость с неизвестной жидкостью, что только еще больше разожжет конфликт между дочерью и женой. Неужели близкий человек больного причастен к его тяжелому состоянию? Медики в сериале Черговий лікар 1 сезон 16 серия проведут свое внутреннее расследование и узнают правду.

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