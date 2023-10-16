Черговий лікар 17 серия смотреть онлайн от 16.10.2023

Серія 17 | 16.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 17 серия от 16.10.2023!

Впервые в больнице скорой помощи вводится карантин из-за неизвестной болезни, симптомы которой сначала появились у пациента, а затем у врачей, которые контактировали с больным. Смотрите, как будет накаляться обстановка в больнице, о которой узнают даже в министерстве! Узнайте, чем закончится история в сериале Черговий лікар 1 сезон 17 серия.

Не менее остросюжетной станет история о парне, который попал с отравлением на производстве. Неоднозначная гиперопека его начальника настораживает, а также разговоры с женой больного. О чем настаивает молчать мужчина? Неужели пациент занимался какой-то опасной работой? Врач Мазур разведает правду и поможет не только спасти жизнь своему пациенту, но и разоблачит недобросовестного работодателя. Смотрите, чем закончится история в сериале Черговий лікар 1 сезон.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 16 серия от 12.10.2023