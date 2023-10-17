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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 20 серия смотреть онлайн от 17.10.2023

Сериал Черговий лікар 20 серия от 17.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 20 серия уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 20 серия от 17.10.2023, как в больнице соберутся любители рок-н-ролла!

Один за другим поступают участники конкурса шоу Элвиса Пресли. Однако один пациент отличается от других по своим симптомам и его поведение кажется странным. Медсестра Зоя и врач Соболь проследят за одним из Элвисов и очень удивятся, когда увидят, куда он их привел. Когда звезду шоу-бизнеса и по совместительству сотрудника больницы скорой помощи уличат во лжи, то ему зададут самый главный вопрос: неужели это он отравил своих конкурентов? Ответ узнайте в сериале Черговий лікар 1 сезон 20 серия.

Что за синдром Гурского-Мазура в качестве диагноза поставит врач Соболь виновнику отравления всех участников конкурса? Победит ли справедливость? Не пропустите финал сериала Черговий лікар 1 сезон 20 серия, где сам главный врач Ковальчук даст вокальный мастер-класс.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 19 серия от 17.10.2023

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