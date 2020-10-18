Черговий лікар 22 серія дивитись онлайн від 18.10.2023

Серія 22 | 18.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 22 серія від 18.10.2023!

Чоловік-психопат відмовлявся везти в лікарню вагітну дружину й настільки втратив розум, що запер її вдома. Але тій вдалося втекти й попросити про допомогу першого зустрічного. Так вона опинилася в лікарні. Тут лікарі в серіалі Черговий лікар 1 сезон 22 серія шокують дівчину новиною, що насправді жінка не вагітна і перебуває в небезпеці. Не пропустіть один із найскладніших випадків в історії лікарні швидкої допомоги, де на перший погляд вагітна виявилась тяжко хворою і стала заручницею своєї свекрухи та чоловіка-злочинця.

Хлопчик із судомами та ознаками інтоксикації потрапляє в лікарню. Згодом стане ясно, що причиною стало харчове отруєння. Поки лікарі боротимуться за життя парубка, бабуся скаржитиметься на дії лікарки Соболь за те, що та дала її онуку медичний препарат. Сама бабуся лікує онука травами й категорично проти медикаментів. Поки рідні хлопчика з’ясовуватимуть стосунки, медики будуть шукати причини погіршення стану хлопця. До чого призведе лікування – покаже Черговий лікар 1 сезон 22 серія.

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 21 серія від 18.10.2023