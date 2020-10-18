Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сериалы
Сериалы
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Всі проєкти
ru
Черговий лікар

Video: Черговий лікар 22 серія дивитись онлайн від 18.10.2023

Серіал Черговий лікар 22 серія від 18.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 22 серія вже на сайті СТБ
Дивіться також
Черговий лікар 22 серія дивитись онлайн від 18.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 21 серія дивитись онлайн від 18.10.2023

 Черговий лікар 22 серія дивитись онлайн від 18.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 20 серія дивитись онлайн від 17.10.2023

 Черговий лікар 22 серія дивитись онлайн від 18.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 19 серія дивитись онлайн від 17.10.2023

 Черговий лікар 22 серія дивитись онлайн від 18.10.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 18 серія дивитись онлайн від 16.10.2023
Черговий лікар Серія 22 Черговий лікар 22 серія дивитись онлайн від 18.10.2023
Серія 22 | 18.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 22 серія від 18.10.2023!

Чоловік-психопат відмовлявся везти в лікарню вагітну дружину й настільки втратив розум, що запер її вдома. Але тій вдалося втекти й попросити про допомогу першого зустрічного. Так вона опинилася в лікарні. Тут лікарі в серіалі Черговий лікар 1 сезон 22 серія шокують дівчину новиною, що насправді жінка не вагітна і перебуває в небезпеці. Не пропустіть один із найскладніших випадків в історії лікарні швидкої допомоги, де на перший погляд вагітна виявилась тяжко хворою і стала заручницею своєї свекрухи та чоловіка-злочинця.

Хлопчик із судомами та ознаками інтоксикації потрапляє в лікарню. Згодом стане ясно, що причиною стало харчове отруєння. Поки лікарі боротимуться за життя парубка, бабуся скаржитиметься на дії лікарки Соболь за те, що та дала її онуку медичний препарат. Сама бабуся лікує онука травами й категорично проти медикаментів. Поки рідні хлопчика з’ясовуватимуть стосунки, медики будуть шукати причини погіршення стану хлопця. До чого призведе лікування – покаже Черговий лікар 1 сезон 22 серія.

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 21 серія від 18.10.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати