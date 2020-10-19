Черговий лікар 23 серія дивитись онлайн від 19.10.2023

Серія 23 | 19.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 23 серія від 19.10.2023 та дізнайтеся, з якою небезпечною дитячою забавою стикнулися медики лікарні швидкої допомоги.

До медзакладу доставлять хлопця у важкому стані після спроби накласти на себе руки. Проте не все так однозначно, як здаватиметься на перший погляд. Однокласники згодом зізнаються, що стало приводом лізти хлопцю в петлю, бо й самі проходили через цей «ритуал». Дізнайтеся більше в медичній драмі Черговий лікар 1 сезон про ризиковану для життя гру, яка ледь не відправила на той світ дитину.

Лікарі стануть свідками романтичної драми, в якій молодий чоловік після аварії так зневірився, що закрився від усього світу. Навіть дівчину, яку він кохає всім серцем, не підпускав до себе, аби не травмувати її. Чим завершиться ця зворушлива історія, покаже серіал СТБ Черговий лікар 1 сезон 23 серія.

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 22 серія від 18.10.2023