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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 23 серія дивитись онлайн від 19.10.2023

Серіал Черговий лікар 23 серія від 19.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 23 серія вже на сайті СТБ
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Серія 23 | 19.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 23 серія від 19.10.2023 та дізнайтеся, з якою небезпечною дитячою забавою стикнулися медики лікарні швидкої допомоги.

До медзакладу доставлять хлопця у важкому стані після спроби накласти на себе руки. Проте не все так однозначно, як здаватиметься на перший погляд. Однокласники згодом зізнаються, що стало приводом лізти хлопцю в петлю, бо й самі проходили через цей «ритуал». Дізнайтеся більше в медичній драмі Черговий лікар 1 сезон про ризиковану для життя гру, яка ледь не відправила на той світ дитину.

Лікарі стануть свідками романтичної драми, в якій молодий чоловік після аварії так зневірився, що закрився від усього світу. Навіть дівчину, яку він кохає всім серцем, не підпускав до себе, аби не травмувати її. Чим завершиться ця зворушлива історія, покаже серіал СТБ Черговий лікар 1 сезон 23 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 22 серія від 18.10.2023

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