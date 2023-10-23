Черговий лікар 25 серия смотреть онлайн от 23.10.2023

Серія 25 | 23.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 25 серия от 23.10.2023

Избитого парня доставляют в больницу скорой помощи. Мать обвиняет в травме сына его друга, который якобы не поделил с ним девушку. Однако правда окажется более серьезной. Врач Мазур узнает, откуда у парня появляются ежедневно синяки, и спасет его от случайной смерти, когда тот будет действовать вне сознания. Невероятная 25 серия Дежурного врача на сайте СТБ – к вашему просмотру!

История женщины, ставшей пациенткой больницы, поразила медиков. С сочувствием они поддерживали ее, когда та рассказывала, на что пошла ради желания быть любимой. Невероятная романтическая история – в стенах Киевской больницы скорой помощи. Будет ли она иметь хеппи-энд? Узнайте в сериале Черговий лікар 1 сезон 25 серия.

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