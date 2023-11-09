Серия 8 | 09.11.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн Черговий лікар 2 сезон 8 серия от 09.11.2023 и узнайте, от чего лаборант Хоменко поймал дзен и при чем здесь Лариса Анатольевна и ее методы релаксации.

Вишня, черника, смородина – такие ягоды обычно можно попробовать в школьных булочках в столовой. Возможно, для маленького пациента Киевской больницы скорой помощи перекус стал опасен для жизни из-за другой вредной ягоды. От чего у школьника ухудшилось состояние? Что скрыл от мамы мальчик? Что неожиданного найдет в анализах больного лаборант? Смотрите в сериале Черговий лікар 2 сезон 8 серия, как врачи будут бороться за жизнь Максима.

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