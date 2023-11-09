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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 8 серия 2 сезон смотреть онлайн от 09.11.2023

Сериал Черговий лікар 8 серия от 09.11.2023 смотреть онлайн. Черговий лікар 2 сезон 8 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 8 | 09.11.2023 | Сезон 2

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Вишня, черника, смородина – такие ягоды обычно можно попробовать в школьных булочках в столовой. Возможно, для маленького пациента Киевской больницы скорой помощи перекус стал опасен для жизни из-за другой вредной ягоды. От чего у школьника ухудшилось состояние? Что скрыл от мамы мальчик? Что неожиданного найдет в анализах больного лаборант? Смотрите в сериале Черговий лікар 2 сезон 8 серия, как врачи будут бороться за жизнь Максима.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 2 сезон 7 серия от 09.11.2023

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