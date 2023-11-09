Серія 8 | 09.11.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Черговий лікар 2 сезон 8 серія від 09.11.2023 та дізнайтеся, від чого лаборант Хоменко зловив дзен і до чого тут Лариса Анатоліївна та її методи релаксації.

Вишня, чорниця, порічка – такі ягоди зазвичай можна скуштувати в шкільних булочках у їдальні. Можливо, для маленького пацієнта Київської лікарні швидкої допомоги перекус став небезпечний для життя через іншу шкідливу ягоду. Від чого в школяра погіршився стан? Що приховав від мами хлопчик? Що несподіваного знайде в аналізах хворого лаборант? Дивіться в серіалі Черговий лікар 2 сезон 8 серія, як лікарі боротимуться за життя Максима.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 2 сезон 7 серія від 09.11.2023