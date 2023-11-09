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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 7 серия 2 сезон смотреть онлайн от 09.11.2023

Сериал Черговий лікар 7 серия от 09.11.2023 смотреть онлайн. Черговий лікар 2 сезон 7 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 7 | 09.11.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Черговий лікар 2 сезон 7 серія від 09.11.2023! У новому епізоді медичного серіалу лікарка Соболь випадково зустріне в лікарні свого друга дитинства, а медсестри змагатимуться за лайки. Дізнайтеся, яку серйозну хворобу мав приятель Ольги Вікторівни і для чого Зоя, Валя та Леся влаштували онлайн конкурс на найкраще фото.

Дивіться в серіалі Черговий лікар, як лікар Гурський боротиметься за здоров’я свого пацієнта, не дивлячись на те, що сам хворий буде уникати лікування. Чоловік – пілот пасажирського літака, який планував рейс, але раптове погіршення стану зруйнувало всі плани. Норовливий пацієнт навіть спробує втекати з лікарні, не дивлячись на заборону Володимира Юрійовича. Чи врятує лікар життя друга колеги? Покаже Черговий лікар 2 сезон 7 серія на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 2 сезон 6 серія від 08.11.2023

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