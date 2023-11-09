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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 7 серия 2 сезон смотреть онлайн от 09.11.2023

Сериал Черговий лікар 7 серия от 09.11.2023 смотреть онлайн. Черговий лікар 2 сезон 7 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 7 | 09.11.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн Черговий лікар 2 сезон 7 серия от 09.11.2023! В новом эпизоде медицинского сериала врач Соболь случайно встретит в больнице своего друга детства, а медсестры будут соревноваться за лайки. Узнайте какая серьезная болезнь у приятеля Ольги Викторовны и для чего Зоя, Валя и Леся устроили онлайн конкурс на лучшее фото.

Смотрите в сериале Черговий лікар, как врач Гурский будет бороться за здоровье своего пациента, несмотря на то, что сам больной будет избегать лечения. Мужчина – пилот пассажирского самолета, который планировал рейс, но внезапное ухудшение состояния разрушило все планы. Упрямый пациент даже попытается сбежать из больницы, несмотря на запрет Владимира Юрьевича. Спасет ли врач жизнь друга коллеги? Покажет Черговий лікар 2 сезон 7 серия на сайте СТБ.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 2 сезон 6 серия от 08.11.2023

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