Серия 6 | 08.11.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн Черговий лікар 2 сезон 6 серия от 08.11.2023.

Карета скорой помощи направляется в больницу с девушкой с кровотечением. Вместе с ней Марьяна, подруга госпитализированной. Молодая девушка планировала выйти замуж за шефа ее мамы. Однако подготовка к свадьбе внезапно прервалась. Во время пребывания молодой пациентки в больнице будут происходить странные вещи. Почему мужчина был возмущен тем, что от него скрывали девушка с матерью? И почему хранили тайну? Ответы – в сериале СТБ Черговий лікар 2 сезон 6 серия.

Врач Соболь будет ругать Марьяну за то, что та рассказала о диагнозе девушки жениху пациентки и испортила анализы своей подруги. Почему Марьяна будет пытаться сделать все, чтобы свадьба не состоялась? Не пропустите невероятную развязку в медицинской драме Черговий лікар 2 сезон 6 серия на сайте СТБ.

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