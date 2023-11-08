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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 6 серия 2 сезон смотреть онлайн от 08.11.2023

Сериал Черговий лікар 6 серия от 08.11.2023 смотреть онлайн. Черговий лікар 2 сезон 6 серия смотрите на сайте СТБ
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Черговий лікар 6 серия 2 сезон смотреть онлайн от 08.11.2023
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 Черговий лікар 6 серия 2 сезон смотреть онлайн от 08.11.2023
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Черговий лікар Серия 6 Черговий лікар 6 серия 2 сезон смотреть онлайн
Серия 6 | 08.11.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн Черговий лікар 2 сезон 6 серия от 08.11.2023.

Карета скорой помощи направляется в больницу с девушкой с кровотечением. Вместе с ней Марьяна, подруга госпитализированной. Молодая девушка планировала выйти замуж за шефа ее мамы. Однако подготовка к свадьбе внезапно прервалась. Во время пребывания молодой пациентки в больнице будут происходить странные вещи. Почему мужчина был возмущен тем, что от него скрывали девушка с матерью? И почему хранили тайну? Ответы – в сериале СТБ Черговий лікар 2 сезон 6 серия.

Врач Соболь будет ругать Марьяну за то, что та рассказала о диагнозе девушки жениху пациентки и испортила анализы своей подруги. Почему Марьяна будет пытаться сделать все, чтобы свадьба не состоялась? Не пропустите невероятную развязку в медицинской драме Черговий лікар 2 сезон 6 серия на сайте СТБ.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 2 сезон 5 серия от 08.11.2023

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