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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 6 серия 2 сезон смотреть онлайн от 08.11.2023

Сериал Черговий лікар 6 серия от 08.11.2023 смотреть онлайн. Черговий лікар 2 сезон 6 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 6 | 08.11.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Черговий лікар 2 сезон 6 серія від 08.11.2023.

Карета швидкої допомоги направляється до лікарні з дівчиною з кровотечею. Разом із нею Мар’яна, подруга госпіталізованої. Молода дівчина планувала одружитися із шефом її мами. Проте підготовка до весілля раптово перервалася. Під час перебування молодої пацієнтки в лікарні відбуватимуться дивні речі. Чому чоловік був обурений тим, що від нього приховували дівчина з матір’ю? І чому зберігали тайну? Відповіді – в серіалі СТБ Черговий лікар 2 сезон 6 серія.

Лікарка Соболь сваритиме Мар’яну за те, що та розповіла про діагноз дівчини нареченому пацієнтки та зіпсувала аналізи своєї  подруги. Чому Мар’яна намагатиметься зробити все, аби весілля не відбулося? Не пропустіть неймовірну розв’язку в медичній драмі Черговий лікар 2 сезон 6 серія на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 2 сезон 5 серія від 08.11.2023

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