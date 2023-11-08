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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 серия 2 сезон смотреть онлайн от 08.11.2023

Сериал Черговий лікар 5 серия от 08.11.2023 смотреть онлайн. Черговий лікар 2 сезон 5 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 5 | 08.11.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Черговий лікар 2 сезон 5 серія від 08.11.2023.

Подружжя потрапляє до лікарні після ймовірного нападу, якій стався в їхній квартирі. Чоловік із важким ножовим пораненням, а жінка з травмою голови. У лікарні ведетиметься слідство та опитування постраждалих слідчим. Поліцейський Сорока виявить цікаву деталь: оруддя злочину, кухонний ніж, яким вдарили чоловіка, був ретельно вимитий та повернутий до інших приборів. До чого ця дивна скрупульозність злодія? Де був син під час нападу? Допомагатимуть дістатися істини лікарі. Про що дізнається лікар Гурський? Відповіді – в серіалі Черговий лікар 2 сезон 5 серія.

Поки в лікарні триває слідство, старша медсестра Лариса Анатоліївна вишукує зальотного гостя, який може завдати шкоду всім присутнім у лікарні. Кого несподівано побачить у своєму кабінеті головний лікар? До чого тут школярі? Дізнайтесь у серіалі Черговий лікар 2 сезон 5 серія.

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