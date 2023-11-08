Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сериалы
Сериалы
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Все проекты
ua
Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 серия 2 сезон смотреть онлайн от 08.11.2023

Сериал Черговий лікар 5 серия от 08.11.2023 смотреть онлайн. Черговий лікар 2 сезон 5 серия смотрите на сайте СТБ
Смотрите также
Черговий лікар 5 серия 2 сезон смотреть онлайн от 08.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 6 серия 2 сезон смотреть онлайн

 Черговий лікар 5 серия 2 сезон смотреть онлайн от 08.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 4 серия 2 сезон смотреть онлайн

 Черговий лікар 5 серия 2 сезон смотреть онлайн от 08.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 3 серия 2 сезон смотреть онлайн

 Черговий лікар 5 серия 2 сезон смотреть онлайн от 08.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 2 серия 2 сезон смотреть онлайн
Черговий лікар Серия 5 Черговий лікар 5 серия 2 сезон смотреть онлайн
Серия 5 | 08.11.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн Черговий лікар 2 сезон 5 серия от 08.11.2023.

Супруги попадают в больницу после предполагаемого нападения, которой произошло в их квартире. Мужчина с тяжелым ножевым ранением, а женщина с травмой головы. В больнице будет вестись следствие и опрос пострадавших следователем. Полицейский Сорокаобнаруживает интересную деталь: орудие преступления, кухонный нож, которым ударили мужчину, был тщательно вымыт и возвращен к другим приборам. К чему эта странная скрупулезность вора? Где был сын во время нападения? Помогать добраться до истины будут врачи. О чем узнает врач Гурский? Ответы – в сериале Черговий лікар 2 сезон 5 серия.

Пока в больнице идет следствие, старшая медсестра Лариса Анатольевна выискивает залетного гостя, который может нанести вред всем присутствующим в больнице. Кого неожиданно увидит в своем кабинете главный врач? При чем здесь школьники? Узнайте в сериале Черговий лікар 2 сезон 5 серия.

Смотреть онлайн: Все сериалы СТБ

Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 2 сезон 4 серия от 07.11.2023

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить