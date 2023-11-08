Серия 5 | 08.11.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн Черговий лікар 2 сезон 5 серия от 08.11.2023.

Супруги попадают в больницу после предполагаемого нападения, которой произошло в их квартире. Мужчина с тяжелым ножевым ранением, а женщина с травмой головы. В больнице будет вестись следствие и опрос пострадавших следователем. Полицейский Сорокаобнаруживает интересную деталь: орудие преступления, кухонный нож, которым ударили мужчину, был тщательно вымыт и возвращен к другим приборам. К чему эта странная скрупулезность вора? Где был сын во время нападения? Помогать добраться до истины будут врачи. О чем узнает врач Гурский? Ответы – в сериале Черговий лікар 2 сезон 5 серия.

Пока в больнице идет следствие, старшая медсестра Лариса Анатольевна выискивает залетного гостя, который может нанести вред всем присутствующим в больнице. Кого неожиданно увидит в своем кабинете главный врач? При чем здесь школьники? Узнайте в сериале Черговий лікар 2 сезон 5 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 2 сезон 4 серия от 07.11.2023