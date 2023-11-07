Серия 4 | 07.11.2023 | Сезон 2

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Мальчик бросил в костер взрывчатку, отчего получил контузию и многочисленные травмы. Откуда взялась у ребенка опасная вещь? Почему мальчик сбежит из больницы после разговора со следователем? Все ответы узнаете в сериале Черговий лікар! Родительское воспитание для парнишки было таким строгим, что ребенок умалчивал о своих секретах. Однако холодное родительское сердце растает благодаря разговорам врачей. Смотрите, как врачи примирят сына с отцом! Трогательная семейная история со счастливым финалом – в сериале Черговий лікар 2 сезон 4 серия.

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