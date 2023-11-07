Серия 3 | 07.11.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн Черговий лікар 2 сезон 3 серия от 07.11.2023. Новый эпизод удивит тайнами и загадками пациентов, которые будут решать врачи Киевской больницы скорой помощи.

Женщина, которую хаотично перебрасывает из болезненного в здоровое состояние. Ребенок из детского дома, которого странно опекает его воспитательница и не позволяет задерживаться в больнице. Странная тенденция, при которой пожилые люди жалуются на экзотические болезни. Все эти истории в сериале Черговий лікар произойдут в стенах одной больницы, где медицинский персонал в качестве детективов доберется до истины. Что за бум произошел среди бабушек? Подтвердятся ли их подозрения на диагнозы, которые они ставят сами себе? Что скрывает воспитательница от врачей? Узнайте, из-за какого поступка главного врача врач Павленко обидится и назовет его бесхребетным. Смотрите Черговий лікар 2 сезон 3 серия на сайте СТБ.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 2 сезон 2 серия от 06.11.2023