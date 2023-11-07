Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сериалы
Сериалы
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Все проекты
ua
Черговий лікар

Video: Черговий лікар 2 сезон 3 серия смотреть онлайн от 07.11.2023

Сериал Черговий лікар 2 сезон 3 серия от 07.11.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 2 сезон 3 серия уже на сайте СТБ
Смотрите также
Черговий лікар 2 сезон 3 серия смотреть онлайн от 07.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 4 серия 2 сезон смотреть онлайн

 Черговий лікар 2 сезон 3 серия смотреть онлайн от 07.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 2 серия 2 сезон смотреть онлайн

 Черговий лікар 2 сезон 3 серия смотреть онлайн от 07.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 1 серия 2 сезон смотреть онлайн

 Черговий лікар 2 сезон 3 серия смотреть онлайн от 07.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 41 серия смотреть онлайн от 02.11.2023
Черговий лікар Серия 3 Черговий лікар 3 серия 2 сезон смотреть онлайн
Серия 3 | 07.11.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн Черговий лікар 2 сезон 3 серия от 07.11.2023. Новый эпизод удивит тайнами и загадками пациентов, которые будут решать врачи Киевской больницы скорой помощи.

Женщина, которую хаотично перебрасывает из болезненного в здоровое состояние. Ребенок из детского дома, которого странно опекает его воспитательница и не позволяет задерживаться в больнице. Странная тенденция, при которой пожилые люди жалуются на экзотические болезни. Все эти истории в сериале Черговий лікар произойдут в стенах одной больницы, где медицинский персонал в качестве детективов доберется до истины. Что за бум произошел среди бабушек? Подтвердятся ли их подозрения на диагнозы, которые они ставят сами себе? Что скрывает воспитательница от врачей? Узнайте, из-за какого поступка главного врача врач Павленко обидится и назовет его бесхребетным. Смотрите Черговий лікар 2 сезон 3 серия на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Все сериалы СТБ

Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 2 сезон 2 серия от 06.11.2023

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить