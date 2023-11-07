Серія 3 | 07.11.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Черговий лікар 2 сезон 3 серія від 07.11.2023. Новий епізод здивує таємницями та загадками пацієнтів, які будуть вирішувати лікарі Київської лікарні швидкої допомоги.

Жінка, яку хаотично перекидає з хворобливого в здоровий стан. Дитина з дитячого будинку, яку дивно опікує її вихователька та не дозволяє затримуватися в лікарні. Дивна тенденція, при якій літні люди скаржаться на екзотичні хвороби. Усі ці історії в серіалі Черговий лікар поєднуються між собою в стінах однієї лікарні, де медичний персонал в якості детективів дістанеться істини. Що за бум стався серед бабусь? Чи підтвердяться їхні підозри на діагнози, які вони ставлять самі собі? Що приховує вихователька від лікарів? Дізнайтеся, через який вчинок головного лікаря лікарка Павленко образиться та назве його безхребеним. Дивіться Черговий лікар 2 сезон 3 серія на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 2 сезон 2 серія від 06.11.2023