Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Всі проєкти
ru
Черговий лікар

Video: Черговий лікар 2 сезон 3 серия смотреть онлайн от 07.11.2023

Сериал Черговий лікар 2 сезон 3 серия от 07.11.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 2 сезон 3 серия уже на сайте СТБ
Дивіться також
Черговий лікар 2 сезон 3 серия смотреть онлайн от 07.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 4 серія 2 сезон дивитись онлайн

 Черговий лікар 2 сезон 3 серия смотреть онлайн от 07.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 2 серія 2 сезон дивитись онлайн

 Черговий лікар 2 сезон 3 серия смотреть онлайн от 07.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 1 серія 2 сезон дивитись онлайн

 Черговий лікар 2 сезон 3 серия смотреть онлайн от 07.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 41 серія дивитись онлайн від 02.11.2023
Черговий лікар Серія 3 Черговий лікар 3 серія 2 сезон дивитись онлайн
Серія 3 | 07.11.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Черговий лікар 2 сезон 3 серія від 07.11.2023. Новий епізод здивує таємницями та загадками пацієнтів, які будуть вирішувати лікарі Київської лікарні швидкої допомоги.

Жінка, яку хаотично перекидає з хворобливого в здоровий стан. Дитина з дитячого будинку, яку дивно опікує її вихователька та не дозволяє затримуватися в лікарні. Дивна тенденція, при якій літні люди скаржаться на екзотичні хвороби. Усі ці історії в серіалі Черговий лікар поєднуються між собою в стінах однієї лікарні, де медичний персонал в якості детективів дістанеться істини. Що за бум стався серед бабусь? Чи підтвердяться їхні підозри на діагнози, які вони ставлять самі собі? Що приховує вихователька від лікарів? Дізнайтеся, через який вчинок головного лікаря лікарка Павленко образиться та назве його безхребеним. Дивіться Черговий лікар 2 сезон 3 серія на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 2 сезон 2 серія від 06.11.2023

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати