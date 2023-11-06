Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Всі проєкти
ru
Черговий лікар

Video: Черговий лікар 2 сезон 2 серия смотреть онлайн от 06.11.2023

Сериал Черговий лікар 2 сезон 2 серия от 06.11.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 2 сезон 2 серия уже на сайте СТБ
Дивіться також
Черговий лікар 2 сезон 2 серия смотреть онлайн от 06.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 1 серія 2 сезон дивитись онлайн

 Черговий лікар 2 сезон 2 серия смотреть онлайн от 06.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 41 серія дивитись онлайн від 02.11.2023

 Черговий лікар 2 сезон 2 серия смотреть онлайн от 06.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 40 серія дивитись онлайн від 02.11.2023

 Черговий лікар 2 сезон 2 серия смотреть онлайн от 06.11.2023
Черговий лікар

Черговий лікар 39 серія дивитись онлайн від 02.11.2023
Черговий лікар Серія 2 Черговий лікар 2 серія 2 сезон дивитись онлайн
Серія 2 | 06.11.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Черговий лікар 1 серія 2 сезон від 06.11.2023 на сайті СТБ. Напружена та емоційна серія доведе до сліз разом із головною героїнею серії.

Чоловік лікарки Соболь приїжджає до лікарні, аби привезти їй речі, і раптово лишає свій мобільний телефон у приймальній. Старша медсестра приймає нав’язливий дзвінок і по той бік слухавки чує жіночий голос. У серіалі Черовий лікар жінка повідомляє шокуючу новину, яку Лариса Анатоліївна передає своїй колезі. Дізнайтеся, що стане причиною сліз Ольги Вікторівни? Невже її шлюб, який був для всіх прикладом, тріснув через багато років? Черговий лікар 2 сезон 2 серія дасть відповіді.

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 2 сезон 1 серія від 06.11.2023

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати