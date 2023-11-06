Серія 2 | 06.11.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Черговий лікар 1 серія 2 сезон від 06.11.2023 на сайті СТБ. Напружена та емоційна серія доведе до сліз разом із головною героїнею серії.

Чоловік лікарки Соболь приїжджає до лікарні, аби привезти їй речі, і раптово лишає свій мобільний телефон у приймальній. Старша медсестра приймає нав’язливий дзвінок і по той бік слухавки чує жіночий голос. У серіалі Черовий лікар жінка повідомляє шокуючу новину, яку Лариса Анатоліївна передає своїй колезі. Дізнайтеся, що стане причиною сліз Ольги Вікторівни? Невже її шлюб, який був для всіх прикладом, тріснув через багато років? Черговий лікар 2 сезон 2 серія дасть відповіді.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 2 сезон 1 серія від 06.11.2023