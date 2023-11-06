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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 2 сезон 1 серия смотреть онлайн от 06.11.2023

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Серія 1 | 06.11.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Черговий лікар 1 серія 2 сезон від 06.11.2023, дізнайтеся як лікарі дізнаються новину про те, що в лікарні перебуває небезпечний пацієнт – маніяк.

З психіатричної лікарні тікає хворий та опиняється в парку. Дівчина, яку він раптово зустрів, налякалася чоловіка та вдарила його шокером, від чого той втратив свідомість. Випадкова перехожа викликала швидку. Так герой серіалу Черговий лікар 2 сезон 1 серія опинився в лікарні в передінфарктному стані. Дізнайтеся, якою буде реакція медичного персоналу, коли ті дізнаються, що лікують чоловіка, який знаходиться в розшуку. Поки слідчий шукатиме маніяка, розгорнеться справжня драматична життєва історія. Яка саме – покаже Черговий лікар 2 сезон 1 серія на сайті СТБ.

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