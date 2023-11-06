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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 2 сезон 1 серия смотреть онлайн от 06.11.2023

Сериал Черговий лікар 2 сезон 1 серия от 06.11.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 2 сезон 1 серия уже на сайте СТБ
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Серия 1 | 06.11.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн Черговий лікар 1 серия 2 сезон от 06.11.2023, узнайте, как врачи узнают новость о том, что в больнице находится опасный пациент – маньяк.

Из психиатрической больницы сбегает больной и оказывается в парке. Девушка, которую он внезапно встретил, напугала мужчину и ударила его шокером, от чего тот потерял сознание. Случайная прохожая вызвала скорую. Так герой сериала Черговий лікар 2 сезон 1 серия оказался в больнице в предынфарктном состоянии. Узнайте, какой будет реакция медицинского персонала, когда те узнают, что лечат мужчину, который находится в розыске. Пока следователь будет искать маньяка, развернется настоящая драматическая жизненная история. Какая именно – покажет Черговий лікар 2 сезон 1 серия на сайте СТБ.

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