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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 2 сезон 2 серия смотреть онлайн от 06.11.2023

Сериал Черговий лікар 2 сезон 2 серия от 06.11.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 2 сезон 2 серия уже на сайте СТБ
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Серия 2 | 06.11.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн Черговий лікар 1 серия 2 сезон от 06.11.2023 на сайте СТБ. Напряженная и эмоциональная серия доведет до слез вместе с главной героиней серии.

Муж врача Соболь приезжает в больницу, чтобы привезти ей вещи, и внезапно оставляет свой мобильный телефон в приемной. Старшая медсестра принимает навязчивый звонок и по ту сторону трубки слышит женский голос. В сериале Черговий лікар женщина сообщает шокирующую новость, которую Лариса Анатольевна передает своей коллеге. Узнайте, что станет причиной слез Ольги Викторовны? Неужели ее брак, который был для всех примером, треснул спустя много лет? Черговий лікар 2 сезон 2 серия даст ответы.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 2 сезон 1 серия от 06.11.2023

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