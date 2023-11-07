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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 2 сезон 4 серия смотреть онлайн от 07.11.2023

Сериал Черговий лікар 2 сезон 4 серия от 07.11.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 2 сезон 4 серия уже на сайте СТБ
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Серія 4 | 07.11.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Черговий лікар 2 сезон 4 серія від 07.11.2023 на cайті СТБ та побачте, як легковажні дитячі ігри ледь не закінчилися трагедією.

Хлопчик кинув у вогнище вибухівку, від чого отримав контузію та чисельні травми. Звідки взялась у дитини небезпечна річ? Чому хлопець втече з лікарні після розмови зі слідчим? Усі відповіді дізнаєтеся в серіалі Черговий лікар! Батьківське виховання для хлопчика було таким суворим, що хлопчик замовчував про свої секрети. Проте холодне батьківське серце розтане завдяки розмовам лікарів. Дивіться, як лікарі примірять сина з батьком! Зворушлива сімейна історія зі щасливим фіналом – у серіалі Черговий лікар 2 сезон 4 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 2 сезон 3 серія від 07.11.2023

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