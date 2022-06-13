Що таке хумус і як його приготувати

Ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна знає все про правильний спосіб життя. Як починати свій ранок, правильно харчуватися й скільки тренуватися впродовж дня? Гуру корисних сніданків розповідала про користь хумусу та його потребу для організму. Що таке хумус і з чим його їдять – читайте в матеріалі.

Мирослава заохочує всіх своїх прихильників до правильного харчування. Про те, що здоровий раціон може бути різноманітним і смачним, вона доводила вже неодноразово. Топ-10 найсмачніших смузі та топ-5 сніданків вже є в історії рекомендацій ведучої. Проте не менш корисним є хумус, який вживає Мирослава.

Що таке хумус?

Хумус – це традиційна на Близькому Сході закуска з вареного нуту (турецького гороху) у вигляді пюре, до складу якої також входить оливкова олія, сік лимона, тахіна (паста з кунжуту) та інші спеції, залежно від рецепту. Часто можна побачити таку страву на полицях супермаркету. Проте слід бути обачним, аби не натрапити на штучні харчові добавки. Вони точно ніякої користі не несуть, а є лише імітацією хумусу. У правильному і корисному хумусі не повинно бути консервантів. Сьогодні бензоат натрію активно забороняють у багатьох країнах, але в Україні досі використовують. При взаємодії з аскорбіновою кислотою бензоат натрію перетворюється в сильнодіючий канцероген, який негативно впливає на організм людини.

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Е211 згубно впливає на ДНК людини і викликає цироз печінки, хворобу Паркінсона і нейродегенеративні захворювання. Мала доза сполуки бензоату натрію і вітаміну С здатна викликати нудоту і запаморочення. Алергікам варто побоюватися Е211 через алергічні реакції. Замість регулятора кислотності Е330 повинен бути натуральний лимонний сік.

Безумовно, знайти абсолютно натуральний хумус на полицях магазину важко. Тому краще готувати його самостійно й в домашніх умовах.

Як приготувати хумус?

Якщо готуєте хумус вдома, пам’ятайте:

Нут потрібно попередньо вимочувати не менше 4 годин. Це необхідно робити, оскільки шкірка зерен дуже цупка. Мирослава Ульяніна поділилася лайфхаком: замочіть нут у воді на ніч разом із ложкою соди, яка пом’якшує його і скоротить час варки. Вранці, перед тим як варити, промийте і залийте чистою водою. Коли варитимете, то першу воду після кипіння необхідно злити. Замочування також потрібне для того, щоб нейтралізувати фітинові кислоти, які містяться у всіх бобових, насінні та горіхах. Відварюйте до готовності. Чим м’якший нут – тим ніжніший буде хумус. Помістіть у потужний блендер, додайте трохи олії, тахіну, часник (якщо любите), спеції (кумін/зіра, чорний перець, сушений імбир, паприка). Власне, в ізраїльському традиційному рецепті оливкової олії додають багато – у деяких рецептах – це півсклянки олії на півкаструлі хумуса! Але ж ми з вами за суперкорисний, легкий і дієтичний хумус. Вичавіть сік з лимону. Можна у блендер додати зелені (і буде фантастичний апетитний зелений колір), можна – буряк (і буде рожевий), болгарський перець (червоний), гарбуз (помаранчевий), авокадо (ніжно-зелений), темні оливки (чорний). Ну і смак, звісно, буде різнитися.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 14 Ноя 2018 в 8:13 PST

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