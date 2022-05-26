Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvYmlnIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Шоколадні кекси: рецепт від Альони Александрової

26.05.2022

Переможниця домашнього схуднення «Зважені та щасливі»-6 Альона Александрова ділиться рецептами смачних страв у своєму Instagram. Сьогодні жінка розповіла про десерт, яким ви зможете побалувати всю сім’ю. Шоколадні кекси – усім відома й улюблена страва. Як приготувати цей десерт в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як приготувати шоколадні кекси: рецепт покроково

Альона Александрова стежить за своїм харчуванням і ретельно добирає корисні продукти для раціону. Але вважає, що іноді можна сміливо балувати себе солодким, при цьому не хвилюватися за набір зайвої ваги. Головне, не зловживати і пам’ятати про щоденні фізичні навантаження. Тому рецепт шоколадних кексів ви можете сміливо брати до уваги, якщо хочете урізноманітнити свій солодкий стіл. Такі солодощі ви можете готувати в домашніх умовах з доступних продуктів. Рецепт простий і не вимагає багато часу.

Більше на тему: Дієтичні голубці: рецепт від Альони Александрової

Складові:

  • Яйця – 2 шт.
  • Кефір – 50 мл
  • Сіль, сода – 1/2 ч. л.
  • Чорнослив – 3 шт.
  • Смородина – 50 г
  • Борошно житнє – 150–200 г
  • Цукрозамінник – за бажанням
  • Плитка натурального чорного шоколаду

Спосіб приготування:

  1. Змішайте яйця і кефір.
  2. Додайте в борошно соду, сіль і відправте до яєць і кефіру. Перемішайте тісто.
  3. Додайте чорнослив і смородину.
  4. Викладіть в силіконові формочки, трохи змащені маслом. Сумішшю наповніть форми до самого верху.
  5. Поставте в духовку на 180 °С приблизно на 30 хвилин.
  6. Розтопіть шоколад на водяній бані та змастіть ним верх приготованих кексів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алена Александрова (@alena_alex_official)

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Thanks!

Our editors are notified.

Close