Як приготувати шоколадні кекси: рецепт покроково

Переможниця домашнього схуднення «Зважені та щасливі»-6 Альона Александрова ділиться рецептами смачних страв у своєму Instagram. Сьогодні жінка розповіла про десерт, яким ви зможете побалувати всю сім’ю. Шоколадні кекси – усім відома й улюблена страва. Як приготувати цей десерт в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Альона Александрова стежить за своїм харчуванням і ретельно добирає корисні продукти для раціону. Але вважає, що іноді можна сміливо балувати себе солодким, при цьому не хвилюватися за набір зайвої ваги. Головне, не зловживати і пам’ятати про щоденні фізичні навантаження. Тому рецепт шоколадних кексів ви можете сміливо брати до уваги, якщо хочете урізноманітнити свій солодкий стіл. Такі солодощі ви можете готувати в домашніх умовах з доступних продуктів. Рецепт простий і не вимагає багато часу.

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Складові:

Яйця – 2 шт.

Кефір – 50 мл

Сіль, сода – 1/2 ч. л.

Чорнослив – 3 шт.

Смородина – 50 г

Борошно житнє – 150–200 г

Цукрозамінник – за бажанням

Плитка натурального чорного шоколаду

Спосіб приготування:

Змішайте яйця і кефір. Додайте в борошно соду, сіль і відправте до яєць і кефіру. Перемішайте тісто. Додайте чорнослив і смородину. Викладіть в силіконові формочки, трохи змащені маслом. Сумішшю наповніть форми до самого верху. Поставте в духовку на 180 °С приблизно на 30 хвилин. Розтопіть шоколад на водяній бані та змастіть ним верх приготованих кексів.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Александрова (@alena_alex_official) 5 Ноя 2018 в 1:11 PST

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