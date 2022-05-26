Як приготувати шоколадні кекси: рецепт покроково

Шоколадні кекси: рецепт від Альони Александрової
Переможниця домашнього схуднення «Зважені та щасливі»-6 Альона Александрова ділиться рецептами смачних страв у своєму Instagram. Сьогодні жінка розповіла про десерт, яким ви зможете побалувати всю сім’ю. Шоколадні кекси – усім відома й улюблена страва. Як приготувати цей десерт в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Альона Александрова стежить за своїм харчуванням і ретельно добирає корисні продукти для раціону. Але вважає, що іноді можна сміливо балувати себе солодким, при цьому не хвилюватися за набір зайвої ваги. Головне, не зловживати і пам’ятати про щоденні фізичні навантаження. Тому рецепт шоколадних кексів ви можете сміливо брати до уваги, якщо хочете урізноманітнити свій солодкий стіл. Такі солодощі ви можете готувати в домашніх умовах з доступних продуктів. Рецепт простий і не вимагає багато часу.
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Складові:
- Яйця – 2 шт.
- Кефір – 50 мл
- Сіль, сода – 1/2 ч. л.
- Чорнослив – 3 шт.
- Смородина – 50 г
- Борошно житнє – 150–200 г
- Цукрозамінник – за бажанням
- Плитка натурального чорного шоколаду
Спосіб приготування:
- Змішайте яйця і кефір.
- Додайте в борошно соду, сіль і відправте до яєць і кефіру. Перемішайте тісто.
- Додайте чорнослив і смородину.
- Викладіть в силіконові формочки, трохи змащені маслом. Сумішшю наповніть форми до самого верху.
- Поставте в духовку на 180 °С приблизно на 30 хвилин.
- Розтопіть шоколад на водяній бані та змастіть ним верх приготованих кексів.
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