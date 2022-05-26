Как приготовить шоколадные кексы: рецепт пошагово

Шоколадные кексы: рецепт от Алены Александровой
Победительница домашнего похудения «Зважені та щасливі»-6 Алена Александрова делится рецептами вкусных блюд в своем Instagram. Сегодня женщина рассказала о десерте, которым вы сможете побаловать всю семью. Шоколадные кексы – всем известное и любимое блюдо. Как приготовить этот десерт в домашних условиях – читайте в материале.
Алена Александрова следит за своим питанием и тщательно подбирает полезные продукты для рациона. Но считает, что иногда можно смело баловать себя сладким, при этом не переживать за набор лишнего веса. Главное, не злоупотреблять и помнить о ежедневных физических нагрузках. Поэтому рецепт шоколадных кексов вы можете смело брать во внимание, если хотите разнообразить свой сладкий стол. Такие сладости вы с легкостью можете готовить в домашних условиях из доступных продуктов. Рецепт простой и не занимает много времени.
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Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Кефир – 50 мл
- Соль, сода – 1/2 ч. л.
- Чернослив – 3 шт.
- Смородина – 50 г
- Мука ржаная – 150–200 г
- Сахарозаменитель – по желанию
- Плитка натурального черного шоколада
Способ приготовления:
- Смешайте яйца и кефир.
- Добавьте в муку соду, соль и отправьте к яйцам и кефиру. Перемешайте тесто.
- Добавьте чернослив и смородину.
- Выложите в силиконовые формочки, немного смазанные маслом. Смесью наполните формы до самого верха.
- Поставьте в духовку на 180 °С примерно на 30 минут.
- Растопите шоколад на водяной бане и смажьте им верх кексов по приготовлению.
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