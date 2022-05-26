Как приготовить шоколадные кексы: рецепт пошагово

Победительница домашнего похудения «Зважені та щасливі»-6 Алена Александрова делится рецептами вкусных блюд в своем Instagram. Сегодня женщина рассказала о десерте, которым вы сможете побаловать всю семью. Шоколадные кексы – всем известное и любимое блюдо. Как приготовить этот десерт в домашних условиях – читайте в материале.

Алена Александрова следит за своим питанием и тщательно подбирает полезные продукты для рациона. Но считает, что иногда можно смело баловать себя сладким, при этом не переживать за набор лишнего веса. Главное, не злоупотреблять и помнить о ежедневных физических нагрузках. Поэтому рецепт шоколадных кексов вы можете смело брать во внимание, если хотите разнообразить свой сладкий стол. Такие сладости вы с легкостью можете готовить в домашних условиях из доступных продуктов. Рецепт простой и не занимает много времени.

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Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Кефир – 50 мл

Соль, сода – 1/2 ч. л.

Чернослив – 3 шт.

Смородина – 50 г

Мука ржаная – 150–200 г

Сахарозаменитель – по желанию

Плитка натурального черного шоколада

Способ приготовления:

Смешайте яйца и кефир. Добавьте в муку соду, соль и отправьте к яйцам и кефиру. Перемешайте тесто. Добавьте чернослив и смородину. Выложите в силиконовые формочки, немного смазанные маслом. Смесью наполните формы до самого верха. Поставьте в духовку на 180 °С примерно на 30 минут. Растопите шоколад на водяной бане и смажьте им верх кексов по приготовлению.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Александрова (@alena_alex_official) 5 Ноя 2018 в 1:11 PST

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