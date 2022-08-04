Как приготовить омлет Пуляр: рецепт

Омлет «Пуляр»: рецепт от Алены Александровой

Правильный и сбалансированный завтрак – залог здорового образа жизни. Всегда хочется внести разнообразие и пробудить организм вкусным блюдом. Победительница домашнего похудения проекта «Зважені та щасливі»-6 Алена Александрова поделилась рецептом омлета «Пуляр». Как приготовить его быстро и правильно – читайте в материале.

Как приготовить омлет «Пуляр»

Ингредиенты:

Яйцо куриное — 50 г (1 шт.)

Белок — 20 г (1 шт.)

Молоко 1,5% — 10 г

Масло оливковое — 1 г (смазать сковороду)

Способ приготовления:

Аккуратно отделите белки от желтков. Белки поместите в глубокую емкость. К желтку добавьте молоко и взбейте вилкой. Небольшую сковороду поставьте на огонь и смажьте оливковым маслом. Если вы используете антипригарную сковородку, то масло можно вообще не добавлять. К белкам добавьте немного соли и взбейте миксером до образования устойчивых пиков. Отдельно вылейте на сковороду желтково-молочную массу и оставьте на маленьком огне. Как только желток схватится, на него аккуратно выложите белки и равномерно разровняйте. Оставьте на среднем огне, не накрывая крышкой, пока белки не пропекутся. Убедиться в этом можно просто дотронувшись до них пальцем. Если белки не прилипают, значит, они готовы.

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Этот процесс занимает около 7–8 минут. Готовый пп-омлет разрежьте на две части и сложите белками внутрь!

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